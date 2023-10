(Di lunedì 30 ottobre 2023) Incontro epico sotto al ring della 'Battle of Baddest' in Arabia Saudita: ad assistere all'incontro di pugilato fra Tyson Fury e Francis Ngannou erano presenti diversi vip, tra cui Cristianoe ...

... ad assistere all'incontro di pugilato fra Tyson Fury e Francis Ngannou erano presenti diversi vip, tra cui Cristiano Ronaldo e Ronaldo 'il'. Guarda il video dell'abbraccio tra le due ...

CR7 e il Fenomeno: l'abbraccio tra i due Ronaldo La Gazzetta dello Sport

Camarda: “Il mio idolo Ronaldo il Fenomeno. Sulla scuola…” Il Milanista

Il prossimo "colpo" sarà Kevin De Bruyne, la stella del City nonché uno dei migliori centrocampisti al mondo La Saudi Pro League ha grandi ambizioni anche per il futuro e soprattutto i quattro club c ...Le due leggende del calcio, Ronaldo Il Fenomeno e Figo, hanno ricevuto in regalo una maglia celebrativa dall'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. E poi al match di pugilato Fury-Ngannou ecco le foto con Rio ...