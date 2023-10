Così Matthew Perry raccontava a GQ la sua ossessione per Batman

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Una cosa è certa: la maggior parte delle sofferenze e dei misteri che la morte prematura diha messo in evidenza non saranno mai del tutto chiariti. Quando GQ ha parlato con lui l'anno scorso prima della pubblicazione del suo libro di memorie, erano ben evidenti due narrazioni contrastanti: da una partedesiderava rivendicare quel presente come il momento in cui avrebbe potuto lasciarsi alle spalle ogni problema e andare avanti verso una vita migliore basata sull'idea di farsi una famiglia e di aiutare gli altri; dall'altra, i vari tipi di battaglie in corso,come la pesante eredità delle battute d'arresto passate, continuavano a vorticargli dentro e tutt'intorno. Nonostante si sia rifiutato di lasciarsi andare completamente nel libro evitando di svuotarsi da un brutale eccesso di verità, era ...