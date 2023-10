Così la scuola è diseducante Lettera

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Inviata da Mario Bocola - Cari genitori, volete il bene dei vostri figli: lasciateli volare e prendere da soli le decisioni che vogliono. Sembra che siamo immersi in una società di ragazzi che non possiedono nemmeno le competenze per compiere le azioni più elementari della vita quotidiana come lavarsi accuratamente le mani, allacciarsi le scarpe, appendere bene gli abiti sugli appositi appendini, fare ricreazione stando seduti sui banchi. L'articolo .