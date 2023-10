Così G7 e Usa si preparano al summit sull’IA nel Regno Unito

Leggi su formiche

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Conviene agire velocemente e in maniera coordinata per regolamentare l’intelligenza artificiale, che promette di essere una delle tecnologie più rivoluzionarie del secolo. Questo sembra essere il mantra dei governi occidentali, che alla vigilia del primosulla sicurezza dell’IA – in programma a Bletchley Park, nel, i giorni 1 e 2 novembre – si muovono in parallelo per stabilire le regole che indirizzeranno l’evoluzione dell’IA. Nella giornata di lunedì è stata la volta dei Paesi del G7 e degli Stati Uniti d’America, ma anche del triangolo Italia-Francia-Germania, le prime tre economie dell’Ue che hanno promesso di intensificare la collaborazione in questo ambito. DAL CODICE DEL G7… Lunedì il Gruppo dei Sette ha pubblicato il suo codice di condotta per le aziende che sviluppano sistemi avanzati di IA. Si tratta del ...