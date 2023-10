Cos'è il Super Pallone d'Oro? Tutto sul trofeo mai vinto da Messi

(Di lunedì 30 ottobre 2023) In una bacheca nella quale si fatica a fare spazio per nuovi trofei, c'è un solo premio che Leonon ha: il...

Commenta per primo In una bacheca nella quale si fatica a fare spazio per nuovi trofei, c'è un solo premio che Leo Messi non ha vinto: ilPallone d'Oro . Sì, esiste. O meglio: esisteva. E' stato assegnato una sola volta, nel 1989 ad Alfredo Di Stefano ; è un riconoscimento assegnato per le migliori prestazioni considerando gli ...

In una bacheca nella quale si fatica a fare spazio per nuovi trofei, c'è un solo premio che Leo Messi non ha vinto: il Super Pallone d'Oro. Sì, esiste. O meglio: esisteva. E' stato assegnato una sola ...