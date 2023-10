Cosa si è fatto Weah? Referto medico | entità infortunio | quante partite salta

Leggi su oasport

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Proprio nel momento in cui era riuscito a scalare qualche posizione nelle gerarchie dello scacchiere bianconero, Timothyè costretto a fermarsi. L’esterno statunitense, infatti, dovrà rimanere per un po’ di tempo ai box a causa di unrimediato nel corso del match di sabato tra la sua Juventus e l’Hellas Verona. La vittoria per 1-0 firmata da Cambiaso proprio in extremis, ha regalato una brutta notizia al figlio del grande George che, come è emerso dagli esami strumentali a cui si è sottoposto oggi, dovrà rimanere lontano dai campi per qualche settimana. Come confermato dal comunicato emesso oggi dal club torinese, il giocatore bianconero ha subito una “lesione di basso grado del semitendinoso della coscia destra”. In poche parole un guaio muscolare per fortuna di poca, guardando il bicchiere mezzo pieno. ...