Corruzione | 7 indagati | c’è anche Iervolino | presidente Salernitana

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoFiguranol’imprenditore Danilo, ex proprietario dell’università telematica Pegaso edella, il segretario generale del sindacato Cisal Francesco Cavallaro, il segretario generale del ministero del Lavoro Concetta Ferrari e Fabia D’Andrea, all’epoca dei fatti vice capo di Gabinetto del ministro del Lavoro, tra le sette persone indagate a Napoli in un’inchiesta della Guardia di Finanza su presunte corruzioni commesse per ottenere il parere favorevole, già negato dal ministero, alla divisione del patronato Encal-Inpal in Encal-Cisal e Inpal conservandone però i vantaggi economici e patrimoniali. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Concorso inaggravata. Questo il reato per il quale la Procura di Napoli ha chiesto il rinvio a giudizio per 7. Il gup ha fissato l'udienza preliminare per il 24 novembre. Glisono: ...

