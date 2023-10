Corrente a getto polare sulla Lombardia | pioggia e temperature in calo

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Lascorre vivace dal vicino Oceano Atlantico lungo le medie latitudini, scavando depressioni e pilotando diversi impulsi perturbatinostra regione, intervallati da pause soleggiate, per gran parte della settimana.in graduale flessione e ritorno della neve al di sotto dei 2000 m di quota sulle Alpi a partire dal 2 novembre. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Lunedì 30 ottobre 2023Tempo Previsto: Inizialmente, sui settori di bassa pianura orientale nuvoloso con precipitazione deboli intermittenti. Sui restanti settori coperto con piogge deboli a tratti moderate. Dal pomeriggio intensificazione dei fenomeni ovunque, con rovesci forti dalla serata su alpi, Prealpi, alto Lario, in estensione ...