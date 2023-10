Corona | “Pellegrini denunciato tre volte per stalking” Il calciatore lo querela

Leggi su dayitalianews

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Pubblicato il 30 Ottobre, 2023 “Tre denunce per, una a Parma, una ad Avezzano e una a Roma nei confronti deldella Roma e della nazionale italiana Lorenzo, tutte fatte dalla stessa persona, una giovane escort rumena A.G.”. Lo rivela il sito dillingernews.it di Fabrizio, secondo cui si tratta di “una storia che dura da mesi”. Immediata la smentita delche parla di “notizie inventate” e annuncia di aver dato mandato ai suoi legali per essere tutelato. ll sito spiega inoltre che “a presentarle, in un periodo che va da aprile 2023 ad oggi, è stato uno studio legale della capitale a cui la ragazza si è rivolta per cercare di porre fine a quello che, secondo i denuncianti, sarebbe un comportamento che va ben oltre i limiti della legge. Nelle segnalazioni ...