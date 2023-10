Corona accusa Pellegrini di stalking | Denunciato 5 volte da una escort | il calciatore | Notizie inventate | ci penseranno i miei legali

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Il sito per cui scrive Fabrizio, dilingernews.it,Lorenzodi. "Tre denunce pera Parma, una ad Avezzano e una a Roma. Tutte fatte dalla stessa persona, una giovanerumena A. G., che abbiamo incontrato personalmente e che chiede di non rivelare per ad