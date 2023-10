COPPA ITALIA | PIER SILVIO BERLUSCONI | “TUTTO IN ESCLUSIVA E SENZA NESSUN COSTO”

Leggi su bubinoblog

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Sarà ancora Mediaset a trasmettere inper le prossime tre stagioni i match di. L’edizione in corso, con Finale prevista il 15 maggio 2024, è l’ultima del triennio che Mediaset si era già aggiudicato. Oggi è stato assegnato a Mediaset il nuovo triennio che andrà in onda fino al 2027., amministratore delegato Mediaset: «Esprimiamo soddisfazione per l’assegnazione a Mediaset del trofeo calcistico più importante d’. E’ un caso unico – e un orgoglio – per un broadcaster commerciale poter offrire una grande competizione calcistica per squadre di clubne tutta inalcunper i telespettatori».