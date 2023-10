Coppa Italia e Supercoppa a Mediaset | 56 milioni alla Lega Serie A

(Di lunedì 30 ottobre 2023) I diritti tv resteranno al Biscione per tre anni I diritti tv per lae la Superna rimarranno aper altri tre anni. “L’Assemblea, riunitasi in data 30 ottobre 2023, ha deliberato l’assegnazione dei diritti audiovisivi del Pacchetto Dirette Audiovisivee Supernasocietà Reti Televisivene S.p.A”, spiega laA. Inoltre, a quanto apprende l’Adnkronos, l’accordo raggiunto con laammonta a circa 56di euro, più due di costi fissi che sostiene la tv, per il triennio 2024-27. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Dalla giornata di domani il panorama calcistico italiano sarà caratterizzato dagli impegni valevoli per i sedicesimi della Coppa Italia 2023-2024. Mercoledì 1 novembre, a partire dalle ore 18.00, il L ...