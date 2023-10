Cooperative migranti | arrestate la moglie e la suocera del parlamentare Soumahoro

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Arresti domiciliari per la, Liliane Murekatete, e la, Marie Therede Mukamatsindo, delAboubakar. La misura cautelare, effettuata dalla Guardia di Finanza, è stata disposta dal gip di Latina nell'ambito dell'inchiesta sulla gestione diche si occupavano dell'accoglienza die di minori non accompagnati nella provincia di Latina L'articolo proviene da Firenze Post.

A decidere per l'arresto è stato il gip di Latina nell'ambito dell'inchiesta - ancora in corso - sulleche si occupavano della gestione die di minori non accompagnati nella ...

Migranti: inchiesta Karibu, pm 'in strutture cooperative condizioni offensive dignità' La Gazzetta del Mezzogiorno

Migranti, inchiesta coop Karibu: arrestate moglie e suocera del parlamentare Soumahoro Sky Tg24

Arresti domiciliari per Marie Therese Mukamatsindo e Liliane Murekatete, suocera e moglie del deputato Aboubakar Soumahoro (mai indagato, ndr) e membri del Consiglio di… Leggi ...Arresti domiciliari per Liliane Murekatete , compagna del deputato Aboubakar Soumahoro , e per la madre, Marie Therese Mukamatsindo, ...