Coop migranti | arresti domiciliari per moglie e suocera di Soumahoro

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 30 ottobre 2023)e obbligo di dimora per i membri del Consiglio di Amministrazione dellaerativa sociale integrata "Karibu" di Latina, tra cui Liliane Murekatete e Marie Therese Mukamitsindo, ripettavimantedel deputato del gruppo Misto Aboubakar. Ad eseguire oggi la misura è stata la Guardia di Finanza di Latina, su mandato della locale Procura, le cui indagini, si legge in una nota, "hanno consentito di accertare condotte di frode nelle pubbliche forniture, bancarotta fraudolenta patrimoniale (per distrazione) e auto-riciclaggio".Secondo gli inquirenti, "leerative Karibu e Consorzio Agenzia per l'Inclusione e i Diritti Italia", nonché la Jambo Africa (per il tramite della Karibu) hanno percepito ingenti fondi pubblici da diversi ...