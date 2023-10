Contro Israele un'alleanza di regimi forti e pensiero debole. Il nuovo asse del caos

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Dopo il massacro del 7 ottobre – che Kostantin Kisin ha definito “il giorno ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Ora è finita, day after. Parla Davide Nizza, ex preside della scuola ebraica di Milano Dopo il massacro del 7 ottobre - che Kostantin Kisin ha definito 'il giorno in cui le illusioni sono ...

Russia, manifestanti pro-Palestina contro aereo in arrivo da Israele. Video Sky Tg24

Scontri a Nord di Gaza tra militari israeliani e miliziani di Hamas. Assalto ai depositi di scorte - Diretta streaming: le immagini dalla Striscia di Gaza in tempo reale (video) - Diretta streaming: le immagini dalla Striscia di Gaza in tempo reale (video) RaiNews

a cura di Francesca Barbieri Gli strali di Israele contro Musk e Soros Il primo ha promesso di fornire connessione internet a Gaza, rimasta isolata nelle scorse ore. Il secondo, per il New York Times, avrebbe donato a gruppi che giustificano Hamas più di 15 milioni di do ...