Continuare con Garcia vorrebbe dire continuare a vedere un Napoli immerso nel caos

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Il calcio di, in purezza-Milan 2-2 è stata la partita in cui abbiamo visto il calcio di Rudiin purezza. Nei suoi aspetti più tragici e in quelli più esaltanti. Certo, i meriti/colpe vanno divisi in modo equo e solidale con il Milan di Pioli, squadra evidentemente rabberciata ma comunque valida. Le montagne russe emotive vissute ieri allo stadio Maradona, però, dipendono in modo strettissimo dalle scelte dell’allenatore del. Che ha provato a riscrivere un po’ il software della sua squadra, è stato sull’orlo di un burrone e poi ha cambiato tutto di nuovo. Con un guizzo di inventiva, di coraggio, anche di fortuna, certo. Insistendo un po’ di più, forseavrebbe anche potuto vincere la partita – non la sfida tattica, ne parleremo – e dare una mano di mastice alla sua ...

Per chi invece non riesce ad aspettare, puòa leggere per sapere qualche anticipazione. ... Nina avrebbe scoperto che non solo Carlo è fidanzato, ma che si sta per sposareMargherita. ...

I leader dell'area euro: "Importante continuare con disinflazione ... Agenzia ANSA

Hypercar, Coletta conferma i 6 piloti: "Vogliamo continuare con loro" - Sportmediaset Sport Mediaset

Con l'articolo 1 dello stesso decreto ... di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali per la loro sopravvivenza: potranno continuare a fare richiesta del bonus ai comuni o ai Caf ...Sabre Corporation e Air India hanno firmato un accordo di distribuzione rafforzato che si aggiunge alla partnership annunciata ad aprile 2023. In base all'accordo ampliato, le agenzie di viaggio in [.