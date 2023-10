Confermato in appello l' ergastolo per Benno Neumair

Leggi su iltempo

(Di lunedì 30 ottobre 2023) La Corte d'assise d'di Bolzano haanche in secondo grado la sentenza diper, il 33enne bolzanino reo confesso dell'omicidio dei genitori Petere Laura Perselli e dell'occultamento dei cadaveri. I fatti risalgono al gennaio 2021: la condanna in primo grado fu pronunciata lo scorso 19 novembre. L'udienza di questa mattina è durata pochi minuti. Accusa e difesa hanno rinunciato alle repliche e la corte si è riunita in camera di consiglio per deliberare la sentenza di secondo grado.non era presente in aula. Nel processo la difesa aveva chiesto l'assoluzione di, in quanto non imputabile per gravi disturbi della personalità. L'accusa, invece, aveva chiesto di confermare ...