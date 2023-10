Condò | «Lautaro Martinez al Pallone d’Oro per un solo motivo!»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 30 ottobre 2023)si è classificato al ventesimo posto nella classifica del, ma la soddisfazione vera è quella di esserci come ha dichiarato., dagli studi di Sky Sport, afferma che l’argentino si trova lì per merito della stagione disputata con i nerazzurri e non per il Mondiale MERITI NERAZZURRI –è presente alla cerimonia di premiazione del, che secondo le indiscrezioni andrà a Lionel Messi per l’ottava volta in carriera. Il capitano dell’Inter, secondo Paolo, deve la candidatura e il ventesimo posto in classifica a quanto fatto la scorsa stagione in nerazzurro, con tanto di finale di Champions League: «è li ...