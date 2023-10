“Concorso insegnanti di religione subito e senza punteggio minimo” | Fensir in sciopero il 10 novembre

(Di lunedì 30 ottobre 2023) “Vogliamo far toccare con mano al Ministero dell’Istruzione e del Merito, quanto stress ha accumulato il personale diin questi lunghi 20 anni dal primo e unico, - riferisce la Segretaria Nazionale delSAIR Mariangela Mapelli - Vogliamo dire al Ministero che non è più il caso di aspettare quando tutto è ormai a livello giuridico chiaro! E deve essere chiaro, che ilstraordinario deve essereil, considerando che ad oggi coloro i quali hanno superato i 36 mesi di servizio si attestano ad un numero oltre il 14500” L'articolo .

riservato per i DSGA facenti funzione con almeno tre anni di servizio nel medesimo ruolo, anche se privi di laurea magistrale. Recupero immediato dell'inflazione manifestatasi in questi mesi,...

Concorso docenti straordinario ter: niente idonei, solo vincitori. Ma la graduatoria è “speciale”, per la prima volta si applica riserva del 30% Orizzonte Scuola

Concorso per 30 mila insegnanti, cresce l’attesa per la data: esaurite le graduatorie supplenti Corriere della Sera

Abolizione del concorso per Dirigente Scolastico e passaggio a una figura elettiva sul modello universitario da parte del collegio docenti, scegliendo tra un suo membro, con laurea magistrale e ed ...È la classe IIC dell’istituto comprensivo Via Anagni a Roma la vincitrice del photocontest Acquamica, con la foto intitolata ‘Il lago che combatte’ che ritrae il lago Ex Snia-Bullicante, seguita dalla ...