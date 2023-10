Concorso in corruzione | chiesto il processo per il patron della Salernitana e dell’Espresso Iervolino e altre sei persone

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Tutto ruota intorno a un contratto di assunzione del 2019 come docente nell’università telematica Unipegaso, all’epoca ancora guidata dalDanilo. Con quell’assunzione, colui che la sollecitò, il segretario generaleCisal Felice Cavallaro, è accusato di essersi ingraziato il direttore generale del ministero del Lavoro, Concetta Ferrari, ottenendo l’agognato nulla osta alla scissione “parziale” e “asimmetrica” delato Encal-Inpal (con la separazione in dueati, Encal-Cisal e Inpal). Perché a essere assunto – avrebbe percepito circa 68.000 euro in tre anni, fino al giugno 2022 – fu il figliodottoressa Ferrari, Antonio Rossi. Sono tutti indagati per ...

inaggravata, è l'ipotesi su cui lavora la Procura di Napoli che ha chiesto il rinvio a giudizio per tutti gli indagati. Il gup ha fissato l'udienza preliminare per il 24 novembre.

