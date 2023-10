Con Matthew Perry muore un’era | quelli del Central Perk eravamo noi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Sedevamo cappuccino in mano intorno a un tavolo alle 11 di sera. Ci sentivamo un po’ come loro. Come quei sei amici di New York che ci raccontavano che la nostra quotidianità non era così distante da quella al di là dell’oceano. Noi meridionali, cresciuti col culto dei legami di sangue, stavamo invece nutrendo rapporti “familiari” con dei perfetti “estranei”: gli amici. Che venivano prima di ogni cosa. C’era dunque la “Galleria” (una versione mignon di quella milanese) dove ci ritrovavamo ogni sera, anche dopo le pause-viaggio, dopo che Elio tornava dalla Spagna, Simona e Piermauro dalla Francia, io dall’Inghilterra. Sì, una cultura cosmopolita nutrita dal cuore di una città di provincia del profondo Sud, prima ancora che Ryanair sdoganasse il viaggio areo. Friends era un culto per noi perché Friendsanche noi. Elio o Luigi, chi dei due somigliava più a Ross, ...