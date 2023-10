Con guerra Israele-Hamas aumentano episodi di antisemitismo in Italia

"Continuiamo gli sforzi per liberare gli ostaggi". "Siamo entrati nella terza fase dellal'esercito che avanza in maniera misurata ma molto potente all'interno della Striscia". Così il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, aprendo il Consiglio dei Ministri. "La prima ...

Guerra Israele-Hamas, attacchi di terra a Gaza con i carri armati: cosa sta succedendo Sky Tg24

Aumentano episodi di antisemitismo in Italia con guerra Israele Hamas Adnkronos

"Siamo entrati nella terza fase della guerra, con l'esercito che avanza in maniera misurata ma molto potente all'interno della Striscia", ha dichiarato il premier Benyamin Netanyahu in apertura del ..."Continuiamo gli sforzi per liberare gli ostaggi". "Siamo entrati nella terza fase della guerra con l'esercito che avanza in maniera misurata ma molto potente all'interno della Striscia". Così il prim ...