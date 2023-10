“Compito delle donne è fare figli” | la mozione di FdI per i nidi gratis nel municipio 6 di Milano

Leggi su tpi

(Di lunedì 30 ottobre 2023) La surrealedi FdI per inel6 diTre consiglieri di Fdi del6 dihanno presentato unaper renderecomunali: fin qui nulla di strano se non fosse per la motivazione, ovvero che, in estrema sintesi, così lepotranno tornare a, che è il loro, e non dovranno più essere obbligate a lavorare. La, respinta dalla maggioranza di centrosinistra, recitava: “Premesso che in questi ultimi anni la natalità in Italia è diminuita in modo esponenziale, considerato che oggi la donna contribuisce al sostentamento della famiglia, questo perché il ...