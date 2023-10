Commando tenta l’assalto ad un supermercato | messi in fuga dalla vigilanza

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoContinua l’eclation di furti in Irpinia. Nella serata di domenica, unè entrato in azione a Grottaminarda. Nel mirino un notodella zona. I malviventi hanno prima divelto un pezzo di inferriata e si sono introdotto nella recinzione, poi hanno forzato un’infisso e sono entrati negli uffici. Una volta all’interno hanno forzato una cassettiera, ma di lì a breve è giunta sul posto lache li hain. Il, circa cinque le persone, è fuggita a mani vuote. Danni sono stati registrati ad infissi e alla cassettiera. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino che hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Grottaminarda . Un vero e proprioquello entrato in azione a Grottaminarda in Irpinia . Puntavano al colpo grosso ma alla fine sono andati via a mani vuote dopo essere stati sorpresi e messi in fuga dalla vigilanza Argo . Ma ...

Commando tenta l'assalto ad un supermercato, messi in fuga dalla ... anteprima24.it

Commando tenta rapina a camionista nel Barese: tir sbanda e si ... StatoQuotidiano.it

Un camionista di 43 anni di nazionalità filippina è stato vittima di un tentativo di rapina avvenuto alle porte di Bitonto, nel Barese, questa mattina. Secondo quanto emerso finora, l'uomo stava viagg ...BARI – Un camionista di 43 anni di nazionalità filippina è stato vittima di un tentativo di rapina avvenuto alle porte di Bitonto, nel Barese, questa mattina. Secondo quanto emerso finora, l’uomo stav ...