Comfort ed eleganza | quale modello di sneakers New Balance scegli questa stagione?

Leggi su diredonna

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Per un brand essere preso in giro in un film nazional popolare come Crazy stupid love potrebbe essere un grosso ostacolo per il proprio successo, se a farlo poi è uno come Ryan Gosling, il fallimento è dietro l’angolo, eppure Newnon solo ha saputo smentire il giudizio del film (nelGosling giudicava i “pessimi gusti” di Steve Carrell) vestendo i piedi di vip di ogni tipo, ma anche dopo più di un secolo dalla sua fondazione, rimane un’icona apprezzata davvero da tutti per quanto riguarda le. Nata dall’idea geniale dall’immigrato inglese William J. Riley a Boston nel 1906, le Newsono scarpe americanissime (sono uno dei pochi marchi che si è impegnato a mantenere la produzione negli Stati Uniti, anziché de-localizzarla in zone del mondo con manodopera più economica), diventate uno dei ...