Come vedere gratis certe partite di Serie A su DAZN

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 30 ottobre 2023)e Sky continueranno ad essere i broadcaster dellaA fino al 2029 grazie all’ultimo rinnovo del contratto sui diritti tv che ha confermato quanto visto fin qui negli ultimi 5 anni:trasmetterà tutte e 10 ledi ogni turno di campionato, mentre Sky continuerà ad avere 3 incontri in co-esclusiva, tra cui il big match del sabato sera e la possibilità di scegliere la miglior partita ogni 3-4 turni. Ma la grande novità del nuovo pacchetto di diritti televisivi – che sarà attivo ufficialmente da agosto 2024 – saranno ledasu. Dal 2024 al 2029 il colosso britannico ha messo le mani anche sul pacchetto Try and buy, che prevede la possibilità di trasmettere gratuitamente cinquea ...