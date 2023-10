Come un uragano | come finisce il film?

(Di lunedì 30 ottobre 2023)undel 2008,con Adrienne che, dopo la morte di Paul, torna a Rodanthe e vede un piccolo branco di cavalli selvaggi sulla spiaggia vicino alla locanda; lei, i suoi figli e la sua migliore amica si recano al molo dove un tempo Adrienne e Paul ballavano. La donna guarda verso l’oceano e lancia un bacio in aria al suo amato Paul, che non c’è più. Durante la loro storia d’amore vissuta a distanza, Adrienne e Paul si scambiano numerose lettere in cui esprimono il desiderio di stare di nuovo insieme. La sera in cui Adrienne e Paul devono ricongiungersi, lui non si presenta. Poco dopo, Mark si presenta alla porta della donna con una scatola contenente gli effetti personali di Paul. L’uomo era rimasto ucciso in una frana improvvisa mentre cercava di salvare delle forniture mediche. ...

... in Messico, colpita da un fortissimo. Prego per le vittime, per i loro familiari e per ... i ragazzi della Cresima venuti dalla Slovenia e quelli di Gandosso,pure il pellegrinaggio delle ...

Avviso meteo. Europa, arriva la tempesta Ciaran giovedì, raffiche di ... 3bmeteo

L’uragano Otis che ha devastato Acapulco: un evento mai visto figlio ... Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile

ACAPULCO - L'Uragano Otis ha colto di sorpresa tutti. Dagli scienziati, ai meteorologi, a chi in mare ci lavora. È il caso di un 24enne, la cui testimonianza è stata raccolta dal ElPaís, finito al ...Avviso meteo. Europa, arriva la tempesta Ciaran giovedì, raffiche di vento come uragano, conseguenze anche in Italia Forte maltempo e venti tempestosi in arrivo sul Centro-Nord Europa, piogge intense ...