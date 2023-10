Come si preparano gli italiani alle partenze? Il workout del viaggiatore di Trainline e Buddyfit

Leggi su funweek

(Di lunedì 30 ottobre 2023) L’organizzazione pre-partenza, prima di un viaggio, è un passo cruciale. Altrettanto essenziale è tuttavia preparare mente e corpo.– l’app leader per la prenotazione di biglietti ferroviari e pullman – ha condotto uno studio per esplorareglisimentalmente in vista di un viaggio, includendo esercizi di rilassamento e mindfulness, ma anche la preparazione pratica in termini di organizzazione. È interessante notare che il 17% dei viaggiatori in treno ha già incorporato esercizi di stretching nella loro routine di preparazione al viaggio. Allo stesso tempo, un italiano su 5 è abituato a praticare esercizi di rilassamento mentale o mindfulness prima di partire. LEGGI ANCHE: Gliin treno amano leggere (soprattutto i gialli) Sorprendentemente, il 41% dei ...