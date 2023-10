Come saltare la coda al Colosseo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Ilè uno dei monumenti più iconici non solo di Roma e dell’Italia, ma di tutto il mondo.potrete intuire, è un luogo storico che attrae miliardi di turisti da tutto il pianeta ogni anno, rendendo di fatto difficile la sua visita per le alte richieste degli ingressi al suo interno. Nonostante ciò, e considerato anche il fenomeno dei “biglietti fantasma” di queste ultime settimane, entrare dentro l’Anfiteatro Flavio si può, peraltro senza fare particolari code all’entrata.entrare alsenza fare le code all’entrata Non si può eliminare definitivamente la, sia chiaro. Si può però fare attese maggiormente ridotte ad altri turisti, con alcuni accorgimenti sulle formule d’ingresso acquistate per visitarlo. Infatti, l’obiettivo di questo articolo punta a farvi una visita più ...