Come la digitalizzazione sta cambiando il modo in cui paghiamo

Leggi su leurispes

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Se i pagamenti digitali sono divenuti la norma, le nuove frontiere del digital pay spingono e si evolvono per adattarsi sempre più alle esigenze degli utenti. Siamo oramai digitali non solo nella sfera personale e sociale, ma anche da consumatori: il mondo in cuii beni e i servizi si è convertito ben presto nel comandamento del pay digital, pagamenti online per acquisti in e-commerce. Ad oggi, la prospettiva di pagare ogni sorta di prodotto direttamente dal proprio smartphone sta abbattendo le resistenze anche dei consumatori più scettici o restii al cambiamento. Ma numerose sono le novità e le alternative di consumo offerte dall’online. In generale, la World Trade Organization definisce il commercio elettronicola «produzione, distribuzione, commercializzazione, vendita o consegna di beni e servizi per via elettronica». Lo sviluppo ...