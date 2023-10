Come Kean ha preso fuoco contro il Verona | tocco per tocco

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Col primodella sua partita – se non consideriamo il calcio d’inizio, e non dovremmo farlo –si lascia scivolare il pallone dietro la schiena per poi allungarlo col tacco verso un possibile taglio in profondità di Vlahovic. Vlahovic però è rimasto dietro al suo marcatore. La sua è una giocata visionaria e sbagliata, nel calcio può succedere, e se avete visto abbastanza partite della Juventus negli ultimi tre anni siete consapevoli che le giocate disono state più spesso sbagliate che visionarie.veniva da una buona partita con il Milan, dove aveva fatto espellere Thiaw con una bella giocata “da centravanti”, pochi minuti dopo però aveva sbagliato un gol piuttosto semplice. Ancora prima aveva giocato una partita bruttina col Torino, ma ci era rimastosingolo ...