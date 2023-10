Colpisce il cognato con un bastone | arrestato dai Carabinieri

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNella serata del 29 ottobre, idella Stazione di Perdifumo hannoin flagranza di reato un 30enne di Laureana Cilento (SA), per lesioni personali aggravate. L’uomo, con undi ferro, nel corso di una lite, avrebbe colpito un parente alla testa per poi darsi alla fuga. A seguito di immediate ricerche è stato rintracciato dai, e poi posto ai domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria di Vallo della Lucania in attesa della convalida dell’arresto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.