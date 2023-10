Siamo molto soddisfatti anche dall'accordo che abbiamo trovato sulla nostra proposta che verrà inserita con un emendamento [sic!] nel decreto di avere questonazionale che farà ...

Codice identificativo affitti brevi: cosa è, come si ottiene, dove si trova e quando è obbligatorio (per evitare multe) ilmessaggero.it

Manovra, accordo in maggioranza. Ok al codice identificativo nazionale per gli affitti brevi. Cos'è e come funziona QUOTIDIANO NAZIONALE

Il codice identificativo nazionale per gli affitti brevi, proposto da Forza Italia, entra nella manovra. Ad apprenderlo è l'Ansa da fonti di maggioranza e di governo al termine del vertice sulla ...Entra in manovra la proposta di FI per un codice identificativo nazionale per gli affitti brevi: confermato l’aumento al 26% dell’aliquota dalla seconda alla quarta casa messa in affitto fino a 30 ...