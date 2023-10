Classifica Pallone d’Oro 2023 | tutti i risultati | il podio e il vincitore Messi precede Haaland e Mbappè | 27° Barella

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Lionel, come ampiamente previsto si è aggiudicato il. Il fuoriclasse argentino ha centrato la sua ottava affermazione nel trofeo che viene organizzato dalla rivista France Football. L’edizione numero 67 dell’ambito riconoscimento ha visto ilcompletato da Erling Braute Kylianed è succeduto a Karim Benzema. Nello splendido scenario del Théâtre du Châtelet di Parigi, l’attuale giocatore dell’Inter Miami ha potuto ritoccare il suo record in fatto di Pallonidistanziando Cristiano Ronaldo che di trofei ne ha 5, quindi Michel Platini, Johan Cruijff e Marco van Basten a quota 3.I PREMI ASSEGNATI PREMIO “KOPA” MIGLIORE GIOVANE: Jude Bellingham (Real Madrid) PREMIO YASHIN – MIGLIOR ...

Per il calciatore argentino e vincitore dell'ultimo mondiale , è l' ottavo Pallone d'Oro . L'unico italiano in gara è Nicolò Barella , centrocampista dell'Inter, al 27esimo posto in.

Pallone d'Oro 2023: Ancora una volta a trionfare è Lionel Messi che mette in bacheca l'ottavo Pallone d'Oro della sua carriera salendo a più 3 su Cristiano Ronaldo.