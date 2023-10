Clamoroso Soumahoro! Moglie e suocera arrestate | lo scandalo deflagra

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Arresti domiciliari per lae ladel parlamentare Aboubakar Soumahoro, Liliane Murekatete e Marie Therede Mukamatsindo. Lo ha deciso, come riporta l'Ansa, il gip di Latina nell'ambito della gestione di cooperative che si occupavano di migranti e minori non accompagnati nella provincia di Latina. Le misure sono state effettuate dalla Guardia di Finanza. Nei loro confronti le accuse sono, a vario titolo, di frode nelle pubbliche forniture, bancarotta fraudolenta patrimoniale (per distrazione) e autoriciclaggio. La Gdf, coordinata dalla procura di Latina, ha effettuato inoltre un sequestro preventivo a fini di confisca, anche per equivalente, del profitto del reato nei confronti degli indagati. Articolo in aggiornamento