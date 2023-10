Clamoroso | il Besiktas ha espulso Rebic

Leggi su dailymilan

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Il Be?ikta? arriva da due sconfitte nelle ultime tre partite: la squadra turca non sta vivendo certo la sua miglior stagione sportiva. A complicare la situazione la lista degli assenti (tanti gli infortunati) ai quali si è aggiunto nelle ultime ore l’ex Milan Ante. Per il croato però non si tratta di una indisponibilità per infortunio, bensì di una espulsione per “comportamento riluttante” durante l’ultima seduta di allenamento presieduto dal tecnico ad interim Burak Y?lmaz. “C’è crisi trae il Be?ikta?” scrive il portale turco fanatik.com. Trasferitosi in maglia bianconera in estate con grandi speranze, il croato classe 1993 finora non ha fato sfoggio di tutto il suo talento. A poche ore dalla partita contro il Gaziantep è stato allontanato dal campo in allenamento per atteggiamento indisciplinato. Durante la stagione in corso Ante ...