Cisgiordania | raid dell’esercito israeliano a Jenin | morti 4 palestinesi

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Sono 4 le vittime di uncondotto dalle forze israeliane nel campo profughi di, nel nord della. Wiam Iyad Hanoun (27 anni), e Musa Khaled Jabareen 23 anni) sarebbero stati uccisi da colpi d’arma da fuoco esplosi dall’esercitodurante un’operazione nel campo. In precedenza il direttore dell’ospedale governativo diaveva riferito sull’uccisione di altri due giovani: Amir Abdullah Sharbaji (25 anni) e Nawras Ibrahim Bajawi (28 anni). Altre nove persone sono rimaste ferite durante gli scontri scoppiati con le forze israeliane a. Un palestinese è stato ucciso in scontri a fuoco con l’esercitoa Yatta, vicino Hebron, in. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

