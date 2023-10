Ciociaria | risse | disposti 4 daspo

Leggi su italiasera

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Il questore di Frosinone Domenico Condello ha firmato ben quattro ‘Willy‘ con i quali ha vietato l’accesso ai pubblici esercizi di Ferentino per quattro persone residenti in città. Non potranno entrare in bar, ristoranti, una sala giochi ed altri locali per i prossimi due anni. I quattro che hanno subito il provvedimento hanno un’età tra i 33 ed i 26 anni e sono tutti di nazionalità nigeriana. La polizia li considera responsabili di duecapitate a luglio e di una ad agosto, tutte presso lo stesso bar che si trova in città. Il decreto si colloca all’interno di una più ampia azione di prevenzione e contrasto all’illegalità che la Polizia di Stato ha avviato nel territorio della provincia di Frosinone durante gli ultimi mesi. L'articolo proviene da Italia Sera.