Cina | Jiangxi | coppia di piloti italiani eseguono “balletto nel cielo”

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Nanchang, 30 ott – (Xinhua) – Al Nanchang Air Show 2023, la squadra italiana Pioneer ha offerto al pubblico una meravigliosa performance acrobatica. Accompagnati da una vivace musica, quattro aerei hanno volato inlasciandosi dietro scie di fumo verdi, bianche e rosse. La China Aviation Industry Conference e il Nanchang Air Show 2023 si sono tenuti nella provincia orientale cinese deldal 27 fino a ieri 29 ottobre. Sei squadre, che rappresentano il piu’ alto livello di performance acrobatica nel Paese e all’estero, si sono alternate per mostrare le proprie abilita’. Oltre alle due squadre cinesi, erano presenti l’Aerosuperbatics Wingwalkers, l’Airborne Pyrotechnics, e il Global Stars Aerobatic Team, tutte dalla Gran Bretagna, oltre alla squadra italiana Pioneer, esibendosi in balletti a mezz’aria per il pubblico. Corrado ...