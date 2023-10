Cina | consegna primi due aerei da carico ARJ21 convertiti

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Shanghai, 30 ott – (Xinhua) – La Commercial Aircraft Corporation of China, Ltd. (COMAC) oggi hato il primo lotto di duedadaper passeggeri, una pietra miliare nel programma di conversione di jet di linea regionali nazionali cinesi. L’aereo convertito presenta unutile massimo previsto pari a 10 tonnellate e un’autonomia di volo di 2.778 chilometri. Secondo la COMAC, e’ destinato principalmente al trasporto di merci, posta e spedizioni espresse su rotte nazionali e internazionali a corto raggio. Il programma di conversione deglidae’ stato ufficialmente avviato nel maggio 2020. Dopo aver superato le fasi di progettazione ...

E così Meituan , la principale piattaforma cinese didi cibo: 154% in più di vendite ... Dopo il Covid e la profonda crisi immobiliare , laha registrato una crescita economica molto più ...

Tesla inizia le consegne della Model Y aggiornata in Cina InsideEVs Italia

L'Italia pronta a vendere pattugliatori all'Indonesia, ma alla Cina non ... www.nonsolomarescialli.it

Korean Air rilancia il rinnovo della flotta con un ordine per altri 20 Airbus A321neo. L'aeromobile a corridoio singolo ...