Ciclismo | Garzelli | “Bagioli il miglior corridore italiano Ganna non si snaturi | Pellizzari e Tiberi da scoprire”

Leggi su oasport

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Abbiamo raggiunto telefonicamente Stefano, ex professionista (dal 1997 al 2013 ndr) e oggi al commento tecnico della televisione di Stato per stilare un bilancio di questa stagione e rivolgere uno sguardo verso la prossima: “Darei una sufficienza alla nostra Italia per quest’anno, non è stata una stagione esaltante come quella dello scorso anno, ma abbiamo corridori che hanno ottenuto buoni risultati, come Filippoe Giulio Ciccone. Eravamo chiaramente abituati ad altre stagioni, ma è un ciclo“. Nessunha vinto più di due gare nel World Tour nel 2023. E’ il punto più basso della nostra storia e si può solo risalire? “Valutando gli ultimi anni, e quindi dal dopo Nibali, devo dire di sì. Sono poche le vittorie di prestigio e soprattutto manca una formazione World Tour italiana facendo ...