Choc | polizia israeliana arresta soldato IdF | la terribile accusa Altro attentato a Gerusalemme

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Siamo al 23esimo giorno di guerra in Israele. Per tutta la notte sono continuate le operazioni di terra nel nord della strisca. Decine di terroristi di Hamas, secondo quanto riferisce l'idf, sono uccisi mentre si trovavano nascosti all'interno di alcuni edifici. Ecco la diretta. Ore 11.11 - Israele,militareIdF Lamilitarehato unIdf sospettato di aver sparato a un uomo palestinese che stava raccogliendo olive nella zona di Nablus, lo scorso sabato. Il, che era in congedo dall'esercito, è sospettato di aver sparato al petto di Bilal Salah, un uomo di 40 anni. L'avvocato difensore del, Adi Kedar, dell'organizzazione pro-settler Honenu, ha affermato che il ...