Chinotto Neri prende il largo al “Salerno Boat Show” con Bed and Boat | dealer Campania di Zar Formenti

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Giordano Giglio, Direttore Marketing di: “E’ sempre un grande piacere affiancare realtà imprenditoriali di eccellenza”, brand di eccellenza del Made in Italy, dal 1° al 5 novembre 2023, in occasione della settima edizione del, sarà partner tecnico di Bed and, unico distributore ufficiale delladi ZAR, azienda leader nella progettazione e nella produzione di gommoni che garantiscono una miscela perfetta di alta tecnologia, raffinato artigianato, rigorosa tecnica e un’indiscussa eleganza estetica. Ilè aperto al pubblico nel ...

, brand di eccellenza del Made in Italy, dal 1° al 5 novembre 2023, in occasione della settima edizione del Salerno Boat Show, sarà partner tecnico di Bed and Boat, unico distributore ...

Chinotto Neri prende il largo al Salerno Boat Show con Bed and ... Gazzetta di Salerno

Classifica dei chinotti: i migliori per rinfrescare l’estate Gambero Rosso

Chinotto Neri, brand di eccellenza del Made in Italy, dal 1° al 5 novembre 2023, in occasione della settima edizione del Salerno Boat Show, sarà partner tecnico di Bed and Boat, unico distributore uf ...Roma, 27 ott. (askanews) – “Oggi abbiamo avuto la riprova delle pessime condizioni in cui ‘sopravvive’ la maggioranza che sostiene il governo Meloni. 90 voti è il risultato più basso delle 12 fiduce o ...