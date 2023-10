Chiariello durissimo su Garcia | la bordata in diretta fa discutere

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Il Napoli è riuscito a rimontare il Milan nella serata di ieri. Nel mirino della critica, però, è finito ancora una volta Rudi Garcìa: il motivo. Il Napoli visto in campo ieri sera non ha certamente rallegrato i tifosi azzurri. Nel primo tempo i ragazzi di Rudi Garcìa si sono sciolti come neve al sole e hanno concluso la prima frazione sotto 2-0. Olivier Giroud con una doppia incornata di testa stava mettendo al tappeto i campioni d’Italia, ma il passivo poteva essere anche più pesante. Ci ha pensato l’imprecisione degli attaccanti rossoneri e qualche salvataggio di Alex Meret ad evitare una debacle azzurra come accaduto nella scorsa stagione. Il Napoli visto in campo nel secondo tempo, invece, è apparso determinato e ha giocato spinto dall’orgoglio di essere campioni d’Italia. Matteo Politano l’ha fatta da padrone e ha rilanciato le speranze del Napoli con un gol capolavoro. A ...