Chi si sente democristiano ha una possibilità La via di Rotondi

Leggi su formiche

(Di lunedì 30 ottobre 2023) A poche ore dalla pubblicazione del nuovo simbolo della Dc, ho già ricevuto molti apprezzamenti, qualche consiglio, alcune critiche. Una la condivido: ai democristiani non piace l’inserimento nel simbolo del nome del presidente del partito. La cosa non piace neanche a me: la Dc era allergica alla personalizzazione della politica, e non a caso siamo gli ultimi ad adeguarci a questa nuova regola del marketing politico. La verità è che siamo stati costretti a questa scelta. L’anno prossimo la nuova Dc festeggerà i primi venti anni: nella vita di un uomo non sono poi tanti, nella vita di un partito rappresentano un’era, nella storia di un piccolo partito sono un’eternità. Ci siamo stati e ci siamo ancora perché rappresentiamo un partito nuovo, ma autorizzato e dunque gemmato dalla Dc storica: le ricorrenti leggende sulla “Dc che non si è mai sciolta”, le farneticanti rifondazioni che ...