Chi è Itamar Ben-Gvir | il ministro-agitatore israeliano che distribuisce le armi e irrita gli Usa

... "Ho ucciso molti arabi nella mia vita, non c'è niente di male in questo" (Naftali Bennet, ex primo ministro); "uccide un palestinese è un eroe e avrà il mio totale supporto" (Ben - Gvir, ...

Ben-Gvir guida la Sicurezza nazionale ed è il leader dei coloni. Dà fucili e mitragliette alle «squadre» di cittadini. Gli Usa avvertono: vanno date solo a militari e polizia ...Chi è Benjamin Netanyahu Per scoprirlo bisogna scendere nella storia del partito che guida. Ecco quanto guadagna grazie al suo lungo mandato (quasi ininterrotto dal 2009).