Chi è Danilo Restivo | il colpevole dell’omicidio di Elisa Claps | e dove si trova oggi

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 30 ottobre 2023)è stato condannato in via definitiva per l'omicidio di: ecco chi è esta scontando la sua pena.è l'uomo che, secondo la giustizia italiana, ha assassinato, la giovane di Potenza i cui resti sono stati scoperti diciassette anni dopo la sua scomparsa, all'interno della chiesa potentina della Santissima Trinità. Attualmente,sta scontando la sua pena in Inghilterra,è stato arrestato e condannato per l'omicidio di un'altra donna: Heather Barnett. Chi èNato nel 1972 a Erice, in Sicilia,ha trascorso la sua infanzia a Potenza, ...