(Di lunedì 30 ottobre 2023) La2023/2024 sta per ripartire. Il torneo Nazionale dopo un lunghissimo stop durato praticamente più di due mesi, tornerà nuovamente in scena e si sta ufficialmente per entrare nella fase più calda. Dopo ilpreliminare e i trentaduesimi di finale che si sono giocati tra l’11 e il 13 agosto, le squadre ancora in corsa si scontreranno nei sedicesimi di finale. Tanti gliinteressanti e attenzione soprattutto alle big diA che a partire dal prossimo, e dunque dagli ottavi di finale, entreranno in gioco. Tra il 31 ottobre il 2 novembre in ogni caso, assisteremo a match affascinanti. La Cremonese se la vedrà ad esempio con il Cittadella: la formazione che riuscirà a trionfare incrocerà nel prossimola Roma. E ancora, ...

...acquirenti possono già ritenere di aver fatto un'ottima scelta e ora è il momento giusto per... Con l'evoluzione del mercato, sarà interessante vedere come queste monetela sfida o ...

Chi affronteranno le big di Serie A in Coppa Italia Secondo turno decisivo: tutte le partite, incroci e accoppiamenti OA Sport

ATP Parigi-Bercy, Lorenzo Sonego nelle qualificazioni: chi affronterà per accedere al tabellone OA Sport

Non è facile riprendersi dopo essere stati in vantaggio per 0-3 e poi perdere 4-3. Questo è quello che è successo al Frosinone a Cagliari in campionato, con i ciociari che ...Ci stracciamo le vesti sulle nuove generazioni ma non siamo in grado nemmeno di garantire gli stessi diritti politici dei loro coetanei nel resto dell’Unione | Editoriale di Ferruccio de Bortoli per i ...