Chi affronterà Jannik Sinner a Parigi-Bercy? Martedì scopre l’avversario | c’è anche Djokovic sul cammino

Leggi su oasport

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Fresco dell’affermazione a Vienna,a soli tre giorni dal trionfo austriaco tornerà in campo nell’ATP Masters 1000 di, in cui usufruirà di un bye al primo turno, scendendo in campo direttamente mercoledì ai sedicesimi, in virtù del numero 4 del seeding.dell’azzurro uscirà dalla sfida del primo turno che si giocherà domani,31 ottobre, e che vedrà opposti in un derby gli statunitensi Jeffrey John Wolf, proveniente dalle qualificazioni, e Mackenzie McDonald. Si tratterà di un match molto importante per, che in caso di vittoria sarà certo di restare al numero 4 sia nel ranking ATP che nella Race to Turin al termine del torneo (a partire da lunedì 6 novembre le due classifiche coincideranno, ...