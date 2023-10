“Che tempo che fa” | terza puntata in calo ma si conferma secondo programma più visto della serata | 10 7% di share

... ha recentemente concluso accordi amministrativi simili con le autorità di regolamentazione dei media di Francia e Irlanda e sta discutendo con altre autoritàsaranno annunciate adebito.

Ascolti tv: “Cuori” su Rai1 vince la sfida serale. “Che tempo che fa” di Fazio su Nove, secondo programma più… La Stampa

"Conto sul fatto - ha aggiunto - che ci sia un presidente che rappresenti al meglio l'associazione, che sia un presidente autorevole, che in qualche modo sia una persona che dedichi tempo ...Per quel che riguarda la Roma, i giallorossi molto probabilmente hanno pagato le assenze, non essendo mai in partita e non tirando praticamente mai in porta, se non una volta nel secondo tempo. Una ...